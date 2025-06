Solarino, Peppe Germano torna in piazza: il nostro impegno non si ferma

A due settimane dal voto a Solarino, Peppe Germano riunisce i suoi sostenitori: grande partecipazione e clima di fiducia per il futuro. I consiglieri di opposizione promettono impegno e controllo sui progetti già finanziati. Nonostante la sconfitta elettorale maturata per una manciata di voti, l’ex sindaco Germano non sembra intenzionato a fermarsi. A dimostrarlo, la partecipatissima riunione tenutasi ieri sera nella sede del suo Movimento, che per l’occasione si è spostata nella vicina piazza per accogliere la grande affluenza di cittadini e simpatizzanti. Un segnale forte, che testimonia l’affetto e la fiducia che una parte significativa della cittadinanwza continua a riservargli, dopo anni di amministrazione attiva e numerosi progetti avviati o già finanziati. Nel suo intervento, Germano ha parlato con toni pacati ma decisi. Ha sottolineato come la campagna elettorale si sia svolta in un clima di forte squilibrio politico, con la candidatura del suo sfidante sostenuta da due deputati regionali – di cui uno appartenente addirittura a un partito opposto – oltre che da due sindaci dei paesi vicini e dal neo eletto presidente della ex Provincìdi Siracusa. “Un’alleanza più basata sul potere che sulla politica”, ha commentato Germano, aggiungendo: “Noi, invece, avevamo dalla nostra parte la forza più autentica: il sostegno dei cittadini”. L’ex primo cittadino ha poi ringraziato i consiglieri comunali eletti nella propria coalizione, i quali si sono detti pronti a svolgere un’opposizione attenta e costruttiva. L’obiettivo è garantire continuità ai numerosi progetti messi in moto durante l’amministrazione Germano: “Sarebbe un errore – ha dichiarato – farli naufragare per logiche di appartenenza politica. Ne andrebbe del futuro del nostro paese”. Un passaggio forte anche sull’amministrazione precedente ai suoi mandati: “Siamo usciti da dieci anni di oblio. Tornarci sarebbe un danno incalcolabile”. Quella di ieri sera non è stata una semplice riunione post-elettorale, ma l’inizio di un percorso che Germano e il suo gruppo politico intendono proseguire con determinazione. “L’impegno civico – ha concluso – non si misura solo con le vittorie, ma con la costanza e la serietà con cui si lavora ogni giorno per la comunità”.

Sa.M.