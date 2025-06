Modica, branco di ragazzini "bullizza" un coetaneo in corso Umberto

L'episodio è inquietante, a dimostrazione del fatto che, purtroppo, non sempre bastano le attività di socializzazione e di educazione messe in atto dalla scuola e dalle istituzioni che fanno del loro meglio per correggere comportamenti di sopraffazione verso le persone più deboli: quello che viene comunemente chiamato bullismo. Tutto sarebbe accaduto nella giornata di ieri, davanti al Panificio San Francesco di corso Umberto 245, a Modica. Un gruppo di ragazzini - tra i 15 e il 16 anni - avrebbe messo sotto tiro un coetaneo: insulti e spintoni, quasi una spedizione punitiva. Oltre allo spavento, anche qualche graffio e qualche pugno. A togliere il ragazzo dalle grinfie dei bulli, l'intervento di alcuni passanti. Alla vista delle persone in soccorso del ragazzo, il "branco" si è dileguato per le viuzze della zona. I carabinieri stanno cercando di individuare i bulli anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.