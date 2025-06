Prorogata a Palermo la mostra su Piersanti Mattarella

Un flusso continuo di visitatori di ogni età e generazione ha abbracciato il ricordo del presidente della Regione Siciliana, Piersanti Mattarella, visitando la mostra fotografica Il sogno spezzato - L'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella, dallo scorso 16 aprile, a Villa Zito.

Un'affluenza e un affetto che hanno spinto la Fondazione Sicilia - che ha curato la mostra con il coordinamento generale di Sergio Intorre ed Elvira Terranova e la collaborazione di Bernardo Mattarella, che include anche testi e video a cura di Giovanni Grasso, biografo di Piersanti Mattarella - a prorogarla fino al 9 novembre.

"Le nostre sale continuano a riempirsi di giovani, curiosi di conoscere, attraverso immagini e testi, ma anche preziosi oggetti appartenuti a Piersanti Mattarella, questa figura di politico limpido, moderno, aperto al dialogo e con un forte senso dello Stato e della legalità.

La proroga - commenta la presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale - permetterà ad altre scuole, ad altri giovani e non solo di esplorare una figura rimasta nel cuore dei siciliani onesti".

Ucciso il 6 gennaio 1980, sotto gli occhi della moglie Irma e dei figli, Mattarella, il politico dalle "carte in regola" avrebbe quest'anno celebrato i 90 anni. La mostra Il sogno spezzato - L'orizzonte politico e familiare di Piersanti Mattarella - realizzata con il contributo di Unicredit e fortemente voluta dalla presidente della Fondazione Sicilia, Maria Concetta Di Natale - è un emozionante percorso di circa duecento fotografie, la maggior parte delle quali inedite. Le fotografie esposte sono state selezionate dagli album della famiglia e ripercorrono nel tempo la formazione di Mattarella, il suo ingresso in politica, la sua ascesa al vertice del governo regionale e, in generale, la sua brillante carriera politica, ma anche la sua dimensione umana e familiare, attraverso le immagini che lo ritraggono con il padre, la madre, i fratelli, la moglie, i figli, gli amici, che gli sono accanto durante tutto il suo percorso, contribuendo a delinearne un ritratto a tutto tondo.