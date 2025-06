Protezione civile, allerta gialla per ondate di calore a Messina e Palermo

La Protezione civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore per la Sicilia valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per domani, giovedì 12 giugno, è prevista un'allerta arancione su tutta l'isola per rischio incendi. Per quanto riguarda invece le ondate di calore, allerta gialla per le città di Palermo e Messina dove le temperature massime percepite saranno di 33 gradi centigradi.