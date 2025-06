Violenza sessuale su ragazzina, condannati 2 ex calciatori del Messina

Due ex calciatori dell'Acr Messina sono stati condannati per violenza sessuale su una ragazzina. La sentenza e' stata pronunciata dalla prima sezione penale del tribunale di Messina. E' stato condannato Clemente Crisci a 6 anni di reclusione e una provvisionale di 15mila euro oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. E' stato condannato a 2 anni Carmine Cretella, al quale e' stata riconosciuta l'ipotesi attenuata di violenza sessuale; gli e' stata riconosciuta la pena sospesa subordinata al pagamento dei danni alla parte civile liquidato in 5mila euro. I due sono stati difesi dall'avvocato Angelo Leone. I fatti al centro del processo risalgono al novembre 2020 e si sarebbero verificati a Messina all'epoca in cui i due militavano nella squadra messinese. L'inchiesta era stata aperta a seguito della denuncia presentata dal padre della ragazzina all'epoca quattordicenne che nel processo si e' costituita parte civile, difesa dall'avvocato Domenico Andre'.