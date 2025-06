Minacce di morte a 2 consigliere di opposizione di Lagonegro

Minacce di morte al telefono sono state denunciate dalle consigliere comunali di Lagonegro (Potenza) Maria Di Lascio e Maria Palermo che siedono tra i banchi dell'opposizione. Le due esponenti politiche del gruppo Lagonegro riparte hanno sporto querela orale alla stazione dei Carabinieri denunciando che il 7 giugno prima a Palermo e pochi minuti dopo a Di Lascio, per telefono, sono state fatte minacce di morte da una persona al momento sconosciuta, che ha chiamato con voce artefatta. Ad entrambe è stato intimato di ''smetterla''. Le due consigliere hanno espresso ''preoccupazione per questi atti intimidatori'' e nel contempo hanno garantito che proseguiranno il mandato ''con impegno e responsabilità''. In attesa di sviluppi delle indagini, arriva la solidarietà del mondo politico. La ministra Elisabetta Casellati, coordinatrice regionale di Forza Italia in Basilicata, ha condannato con fermezza l'accaduto, esprimendo il suo sostegno: ''Non siete sole'', ha detto. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto dichiarando ''solidarietà e vicinanza alle consigliere comunali di Lagonegro, Maria Di Lascio e Maria Palermo, vittime di vili atti di intimidazione e minacce''. Per il presidente lucano sono ''episodi gravissimi che colpiscono non solo due rappresentanti istituzionali ma l'intero principio democratico su cui si fonda il nostro vivere civile. Nessuna donna - ha detto - nessun amministratore deve essere costretto ad affrontare pressioni o atti intimidatori per il proprio impegno politico e sociale. A Maria Di Lascio e Maria Palermo va il mio incoraggiamento a proseguire con determinazione il loro lavoro al servizio delle comunità, con la certezza che le istituzioni non arretreranno di un passo nella difesa della legalità e della libertà democratica. Confido nel lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura affinché si faccia piena luce su questi episodi ignobili e i responsabili vengano individuati e puniti''.