Il centrale Andrea Raso e la Volley Modica ancora insieme

Per il centrale Andrea Raso, originario di Sciacca, quello che andrà a iniziare ad agosto sarà l'ottavo anno con la maglia del sestetto della città della Contea che è ormai diventata la sua seconda casa. A lui, insieme a capitan Chillemi il compito di trasmettere ai compagni il valore e l'importanza della maglia che indosseranno, soprattutto in questa stagione, dove la Volley Modica, salvo colpi di scena, sarà l'unica squadra a rappresentare la Sicilia in un campionato nazionale come la serie A3.