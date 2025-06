Stellantis, sciopero allo stabilimento di Cassino per il caldo

I lavoratori dello stabilimento Stellantis Cassino Plant hanno proclamato oggi lo sciopero nel reparto Plastica nel reparto Montaggio.

Alla base della protesta - spiegano le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fim, Uilm, Fismic, e Uglm - ci sono le temperature elevate all'interno dei reparti e soprattutto la mancata attivazione del sistema di raffrescamento, "rendendo l'ambiente di lavoro insostenibile.

La protesta si è estesa su tutto lo stabilimento. Le organizzazioni sindacali manterranno costante monitoraggio al fine di garantire la conformità delle condizioni lavorative agli standard di sicurezza e salute, tutelando i diritti dei lavoratori e promuovendo un ambiente di lavoro rispettoso e sicuro per tutti".

Intanto Stellantis ha comunicato al Comitato Esecutivo una fermata produttiva per domani, giovedì 12 giugno, motivandola con la "mancanza di materiale per montaggio e collegati".

Lastratura e verniciatura lavorano regolarmente.