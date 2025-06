Lettera al prefetto di Siracusa: "L'Esercito al fianco delle forze dell'ordine"

Ha scritto al prefetto di Siracusa, Giovanni Signer, per chiedere più sicurezza nel capoluogo, dopo l'ultimo fatto di sangue, costato la vita ad un ufficiale della Capitaneria di Porto, Giuseppe Pellizzeri, ucciso a colpi di pistola davanti a un bar di via Elorina. Francesco Candelari scrive: " Le scrivo in relazione ai tragici fatti accaduti due giorni fa in via Elorina, dove un uomo ha perso la vita, colpito a morte da due proiettili in pieno giorno, lungo una delle strade più trafficate e frequentate della città. aßSi è trattato di un episodio estremamente grave, che ha generato un comprensibile e crescente allarme sociale nella popolazione siracusana, già provata da anni di degrado urbano, disagio sociale e senso di abbandono. Alla luce di quanto ccaccaduto, mi permetto – nella mia qualità di semplice cittadino – di rivolgerLe un appello accorato affinché voglia valutare l’opportunità di richiedere l’intervento dell’Esercito, a supporto delle già esigue forze dell’ordine presenti in città, gravate da compiti d’istituto onerosi e inderogabili. Non è con leggerezza che Le rivolgo questa proposta, ma perché mi sento costretto, come molti altri cittadini, a far sentire la mia voce in assenza di un’adeguata iniziativa da parte del sindaco e della Giunta comunale, che appaiono – agli occhi della collettività – completamente e ingiustificatamente assenti.

La prego di voler comprendere lo stato d’animo mio e di tanti genitori siracusani, che crescono i propri figli tra mille difficoltà economiche, sociali e morali. Non sappiamo con precisione quante armi da fuoco siano in circolazione nella nostra città, né quanta sostanza stupefacente invada realmente le nostre strade. Tuttavia, ne percepiamo la presenza oscura e minacciosa in ogni episodio di cronaca nera, che ormai si ripetono con inquietante frequenza".