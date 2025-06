Sabato il premio Borgo dei Borghi a Militello V. Catania

Sabato 14 Giugno, alle 17,30 al il chiostro del monastero dei Benedettini di Militello in Val di Catania, sarà consegnato il premio Borgo dei borghi 2025.

"La comunità è stata votata dalle persone che hanno apprezzato la bellezza culturale e ambientale dei luoghi Il voto in democrazia è sacro - spiega il sindaco di Militello, Giovanni Burtone - noi abbiamo il dovere di tutelare questo straordinario patrimonio ricevuto e di lasciarlo in eredità alle nuove generazioni.

Vogliamo dedicare questo riconoscimento a chi vive lontano, alle bambine e ai bambini perché da un lato c'è chi ha lasciato il cuore nella terra d'origine e dall'altra c'è il nostro futuro.

Da settimane registriamo un incremento di visitatori e questo ci fa molto piacere. Siamo un'area interna, periferica, che lotta quotidianamente per mantenere i servizi in particolare quelli sociali, sanitari e di istruzione. Questa vittoria ci consente di parlare anche di questo, cosa che abbiamo fatto anche in occasione della visita del presidente della repubblica, Sergio Mattarella, a inizio anno. Questo riconoscimento non è un punto di arrivo ma di partenza", conclude Burtone.