Scontro tra un'auto e un furgone a Palagonia, 8 persone restano ferite

Incidente stradale poco prima dell'alba di questa mattina a Palagonia, nei pressi del ponte per Ramacca, nel Catanese. A scontrarsi sono stati un furgone e un'auto.

Nell'impatto otto persone, presumibilmente braccianti agricoli e in buona parte stranieri che viaggiavano sul furgone sono rimaste ferite. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, per prestare le prime cure. Sono in cors gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. La circolazione nel ratto interessato è ripresa in modo ordinario.