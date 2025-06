Bancarotta in edilizia, sequestrati a Palermo 300 mila euro

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal gip nei confronti di un imprenditore operante nel settore della vendita di prodotti per l'edilizia, ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e documentale. Nei confronti dell'indagato è stata disposta la misura cautelare dell'interdizione dall'attività di impresa per un anno, nonché il sequestro di un complesso aziendale e di un opificio sito in Altofonte, per un valore stimato in oltre 300 mila euro. Le indagini avrebbero fatto emergere come l'imprenditore, in un periodo in cui la propria società versava in stato di crisi e ne era stato richiesto il fallimento, si fosse adoperato in una sistematica distrazione dei fondi e beni a favore di un'altra impresa appositamente creata come diretta continuazione della fallita avente analogo oggetto sociale, sede operativa e assets aziendali.