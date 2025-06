Creatività e passione al Coin Program 2025: è arrivata la nuova Coin italiana di Fernet-Branca

Ci sono oggetti che trascendono la loro funzione pratica. Che parlano silenziosamente di chi siamo, di cosa condividiamo, di quanto conti sentirsi parte di un gruppo. Piccoli, tondi, metallici, ad esempio, ma capaci di contenere storie, legami, significati profondi proprio come le Coin Fernet-Branca. Non sono delle semplici monete né un premio qualunque: sono un simbolo. Una stretta di mano invisibile scambiata tra chi conosce davvero la cultura del bar. Ed è da qui che nasce il Fernet-Branca Coin Program: un progetto che non celebra solo il famoso amaro alle erbe , ma un’intera filosofia di vita.

Nato più di dieci anni fa a San Francisco, tra i banconi dei bar americani, il rito della Coin si è poi diffuso in tutto il mondo ed ancora oggi valgono le regole che sono state stilate per preservare questo simbolo di appartenenza.

Così, quando un bartender visita un altro bar e mostra la Coin sul bancone all’altro bartender, gli viene offerto uno shot di Fernet-Branca, a meno che l’altro bartender non risponda con un’altra Coin e allora subentra «la stretta di mano dei Bartender» volta a celebrare la loro unione nella community. In quell’oggetto si concentra qualcosa di più grande: la fatica dietro il bancone, le notti infinite, la precisione del gesto, l’arte dell’ascolto. Il bar come spazio di umanità e ospitalità.

Oggi questa tradizione prende forma italiana, con il Coin Program Italia 2025: un modo per celebrare l'eccellenza e la passione per il bartending, creando un senso di comunità e riconoscendo l'impegno dei professionisti del settore.

L’obiettivo? Creare Una Coin disegnata dai bartender per i bartender, dare vita a un simbolo nazionale della Bar Industry, nato da chi vive ogni giorno questo mestiere, con passione, rigore e spirito di squadra.

A Milano, 34 professionisti provenienti da tutta Italia si sono incontrati in un workshop creativo, dove la Coin è stata sognata, pensata e disegnata da zero. Non si è trattato solo di decidere un’immagine o un logo: è stato un atto di ascolto reciproco, un gesto collettivo di identità, un’occasione per celebrare i 180 anni di storia, insieme a chi ogni giorno ne fa parte.

3 gruppi, ognuno dei quali ha portato la propria visione., ma solo una tra queste tre è diventata la Fernet-Branca Coin italiana 2025.

Una Coin unica nel suo genere, che incarna l’anima italiana: l’equilibrio tra estetica e sostanza. Presentata in anteprima al Roma Bar Show, è stata accolta con entusiasmo dalla community. Ma ciò che colpisce più del design è il processo partecipativo: quel senso di co-creazione reale, che trasforma un oggetto in simbolo condiviso. In un’epoca dove tutto è rapido, replicabile e digitale, la Coin resta tangibile, concreta, intima. Non si compra, non si chiede: si riceve, come detta la prima di dieci precise regole . Come un brindisi sincero. Come un riconoscimento tra pari.

Fernet-Branca, con la sua ricetta segreta e il suo carattere inconfondibile, è il cuore pulsante di questo rituale. Un amaro intenso, complesso, che non cerca compromessi. Proprio come chi lo sceglie. In fondo, ogni Coin racconta anche questo: la scelta di appartenere a una famiglia che condivide i valori di qualità, professionalità, autenticità. È un linguaggio universale, che unisce i bartender di tutto il mondo.

Con il Coin Program 2025, celebra ancora una volta questa storia. E lo fa mettendo al centro le persone. I volti, le idee, il legame con Fernet-Branca Perché sono loro, prima ancora delle bottiglie, degli shaker o dei banconi, a fare grande questo mestiere. E la Coin italiana, con il suo potente significato, è il sigillo di un patto: quello tra passione e mestiere, tra sapere e fare, tra chi serve e chi, per un istante, si lascia servire.