Modica, Luoghi del Cuore FAI: Cava Ispica nella top ten nazionale con oltre 32.000 voti

Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) ha comunicato i risultati definitivi della XII edizione dei “Luoghi del Cuore” che ha visto, quest’anno, la partecipazione dell’area archeologica di Cava Ispica. Il parco archeologico che ricade nel territorio di Modica è entrato nella “Top ten” classificandosi, a livello nazionale, al sesto posto della graduatoria, con 32.154 voti, dietro l’Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina di Agrigento, con 35.862 voti.

Il primo posto è stato conquistato dal Santuario di Nostra Maria delle Grazie di Nizza Monserrato, Asti, con 72.000 voti. Il Santuario è legato alla tradizione religiosa di Don Bosco.

Ottima la performance dell’area archeologica di Cava Ispica, non solo per i voti, ma, soprattutto, per l’exploit dei Luoghi del Cuore a Modica negli ultimi quattro anni. Ci sono da ricordare, infatti, i lusinghieri risultati ottenuti, nel 2021, da due siti modicani: la Chiesetta di San Nicolò Inferiore (6° posto) e la via delle Collegiate (4^ posizione). In quattro anni, quindi, Modica ha “battezzato” tre Luoghi del Cuore, un successo che ha pochi esempi a livello nazionale. Tutto questo, grazie al coinvolgimento di tante persone nella raccolta dei voti e, soprattutto, all’impegno di dirigenti scolastici e insegnanti che sono riusciti a coinvolgere migliaia di studenti degli Istituti scolastici di Modica e di altri centri della provincia di Ragusa nel progetto “I Luoghi del Cuore”.

La raccolta dei voti è stata coordinata dalla Fondazione Grimaldi di Modica che ha promosso il Comitato “Abbi cura di Cava Ispica”. Oltre alla Fondazione Grimaldi, il Comitato ha avuto l’adesione delle associazioni culturali VIA, Proserpina, Guide Turistiche Ragusa, Movimento Azzurro ecosezione di Cava Ispica, il Centro Studi sulla Contea di Modica, l’Ente Liceo Convitto, il Movimento in Difesa del Cittadino e l’Associazione Franco Ruta. Da sottolineare anche il prestigioso contributo dato al Luogo del Cuore di Cava Ispica dal Maestro Peppe Vessicchio che si è fatto promotore della bellezza e della importanza storica dell'area archeologica.