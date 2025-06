Meloni propone ex segretario della Cisl, sottosegretario per il Sud

L'ex segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sarà nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud.

La delega era stata mantenuta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni quando Raffaele Fitto aveva lasciato il governo per andare a ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Meloni, viene riferito, ha sentito il Consiglio dei ministri in merito all'intenzione di proporre la nomina al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sbarra entrerà nel governo come "indipendente".