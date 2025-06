Turista accusa un malore, sequestrata Pozza dei fanghi a Vulcano

Nuovo sequestro per la Pozza dei fanghi di Vulcano, dopo il malore accusato domenica scorsa da un turista lombardo ora ricoverato al Niguarda di Milano.

L'uomo, nonostante fosse diabetico e con problemi agli arti inferiori, si è immerso nel laghetto termale, nonostante le prescrizioni affisse all'ingresso per informare e regolamentare l'accesso e il comportamento degli utenti.

Dopo pochi minuti le sue condizioni di salute sono peggiorate ed è stato soccorso dalla Guardia medica dell'isola.

Fasciato ad entrambi i piedi è stato trasferito all'ospedale di Lipari dove, viste le sue gravi condizioni, si è reso indispensabile il trasferimento d'urgenza al Civico di Palermo. Secondo le prima informazioni il turista avrebbe accusato un principio di necrosi ai piedi.

A seguito della vicenda è scattato il sequestro, probatorio, della pozza che era stata riaperta dalla Geoterme il primo giugno, dopo anni di sequestro per alcune opere abusive che erano state realizzate