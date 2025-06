Le atlete del Cus Catania alla finale "A" Argento in programma allo stadio Blasone di Foligno

Le atlete del Cus Catania dopo la promozione dello scorso anno, si andranno a confrontare con squadre di grande livello, nella finale “A” Argento che si disputa allo stadio Blasone di Foligno (Perugia) sabato 14 e domenica 15 giugno. Nelle gare riservate alle donne, si comincia sabato alle 15.30 con il lancio del martello e con il salto in alto, si chiude domenica alle 13.00 con la staffetta 4x400.

Le ragazze, guidate da Nuccio Leonardi responsabile della sezione Atletica del Cus Catania, sono pronte per una serie di competizioni in cui misurarsi, reduci dalla soddisfazione dello scorso anno, quando a Livorno hanno vinto la Finale “A” Bronzo del Campionato di Società assoluto su pista, guadagnandosi così la promozione nella serie “A” Argento del 2025. Il primato in classifica è stato sancito dai 162 punti conquistati.

Adesso un’altra avventura importante per una sezione che è sempre stata una punta di diamante del Cus Catania e contro atlete di grande qualità: fra le altre, è annunciata la presenza della discobola Daisy Osakue (Sisport/Fiamme Gialle) e della saltatrice in alto Idea Pieroni (Atl. Virtus Lucca/Carabinieri).

“Gli atleti della sezione Atletica e in particolare le ragazze, con la promozione conquistata lo scorso anno, ci hanno abituato ai grandi risultati. Segno del lavoro svolto da tutti i tecnici, che hanno aiutato le ragazze nell’ottenimento di quel traguardo. Questa sezione - ha detto il presidente del Centro Universitario Sportivo etneo, Massino Oliveri - è sempre stata una dei fiori all’occhiello del Cus Catania, e partecipare a competizioni di questa caratura, dimostra il valore e la qualità degli atleti che ogni giorno si allenano nei nostri impianti sotto la guida dei nostri tecnici. Da Foligno prosegue il percorso tracciato che, auspichiamo, possa proseguire con rinnovato spirito”.

Lo Stadio Enzo Blasone di Foligno sarà il palcoscenico dove andranno in scena le specialità che fanno dei CdS Assoluti su pista, uno spettacolo tutto da gustare. Sono 12 le società che parteciperanno alla due giorni umbra, le prime 4 salgono in serie “A” Oro, le ultime 4 scendono in serie “A” Bronzo.

“Il livello è altissimo e ogni anno cresce sempre di più, segno di un percorso importante dell’atletica italiana - afferma Nuccio Leonardi, responsabile sezione Atletica del Cus Catania -. Le nostre ragazze si confronteranno con atlete di esperienza e qualità sia nelle specialità individuali che in quelle di squadra come nel caso delle staffette. Ma noi, forti della promozione conquistata lo scorso anno, grazie anche allo spirito di gruppo cha ha reso compatta l’unione tra le ragazze, gareggeremo a testa alta, consapevoli dei nostri mezzi e dello spessore delle avversarie in pista. Sono certo che le ragazze daranno il massimo”.

LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA

Tra le staffette e le specialità individuali, sono 15 le atlete cusine impegnate nei Cds a Foligno: Beate Buka, Alessia Carpinteri, Gaia Denaro, Desiree Di Maria, Paola Fiorito, Federica Gobbi, Patricija Jansone, Valentina Lupica, Anhela Luse, Angela Messina, Auce Murniece, Kristiana Ozola, Federica Prazza, Giorgia Prazza, Albertina Rudneva.