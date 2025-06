Ex Provincia di Siracusa, opposizione: colpo di mano sulle nomine Sac

Apprendiamo dalla stampa, senza che ci sia stata alcuna smentita o precisazione da parte del presidente del presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dell’imminente nomina del rappresentante della nostra Provincia in seno alla Sac, la società che gestisce l’aeroporto internazionale di Catania, di cui questo Ente possiede il 12,24%. Lo scrivono i consiglieri di Forza Italia, Cosimo Burti, Gaetano Gennuso, Rosario Cavallo, Giuseppe Lupo

L’aeroporto di Catania riveste ormai un’importanza rilevantissima anche per Siracusa e per tutto il territorio provinciale e quindi questa nomina non può passare quasi sotto silenzio, come se si trattasse di un adempimento burocratico e non, come invece è, una scelta dal valore strategico.

L’aeroporto conta ormai collegamenti diretti anche con New York e riveste un ruolo cruciale per uno sviluppo duraturo di turismo di qualità, business e mobilità quotidiana. Occorre quindi coinvolgere le categorie produttive della città e della provincia, adottando scelte secondo criteri non basati sulla lottizzazione partitica, ma su professionalità, competenza, esperienza, rappresentatività, in grado cioè di far valere i diritti del tessuto economico e sociale della provincia di Siracusa.

Per tali ragioni i consiglieri Cosimo Burti, Gennuso Gaetano, Rosario Cavallo e Giuseppe Lupo di Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione che richiama il Presidente Giansiracusa ad applicare lo Statuto vigente dell’Ente, che all’art. 17 recita testualmente: “sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Libero Consorzio presso enti, aziende e istituzioni”.

Siamo certi che la più volte pubblicamente manifestata volontà da parte del Presidente di lavorare in maniera sinergica per il bene comune porterà ad ascoltare e dare seguito ai contenuti della mozione.