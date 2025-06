Modica, all'Auditorium Floridia cerimonia di apertura dell'evento scientifico "MAYORANA"

Lunedì. alle 18, all'Auditorium Pietro Floridia di Modica, in piazza Matteotti, avrà luogo la cerimonia di apertura del “MAYORANA (Multi-Aspect Young-ORiented Advanced Neutrino Academy) School&Workshop

2025”. Impreziosirà la serata una “public lecture” del Professore Salvatore Esposito dell’Università di Napoli Federico II dal titolo “Ettore Majorana, una misteriosa genialità”. L’evento MAYORANA, organizzato dall’Università di Catania, dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dalla Fondazione Grimaldi, coniuga una scuola di alta formazione con un congresso al quale partecipano alcune fra le massime autorità scientifiche internazionali nel settore della fisica del neutrino e mira a legare il fascino della grande scienza con la bellezza dell’arte e del paesaggio ragusano. L’iniziativa si propone come un appuntamento periodico della comunità scientifica mondiale della ricerca sulla fisica del neutrino in relazione all’immensa eredità scientifica lasciata da Ettore Majorana. La manifestazione intende anche onorare l’impegno scientifico e civile del Professore

Giovan Pietro Grimaldi, già professore di Fisica e Rettore dell’Università di Catania.