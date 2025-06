Acate, Salvatore Li Calzi nuovo segretario di Forza Italia

Forza Italia ha un nuovo segretario cittadino anche ad Acate. Si tratta dell’ex assessore Salvatore Li Calzi che è stato nominato dal segretario provinciale Giancarlo Cugnata. Li Calzi ha ringraziato Cugnata per la fiducia e si è detto pronto ad avviare un percorso di confronto con tutte le istituzioni del territorio con l’obiettivo di garantire risposte alla cittadinanza acatese. Assieme a Li Calzi, nel direttivo anche Salvatore Stornello, un’altra figura importante della politica locale. “Nasce un ulteriore punto di riferimento politico per il nostro territorio – afferma Cugnata – e nasce per definire ancora meglio il grande lavoro che abbiamo svolto in questi mesi e che ci ha consentito di approntare un interessante panorama politico in vista del futuro, allo scopo di rispondere alle sfide che saremo chiamati a sostenere. Auguro buon lavoro a Li Calzi e a tutto il direttivo".

NELLA FOTO, da sinistra: Cugnata, Li Calzi, Stornello.