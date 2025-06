Siracusa, l'onorevole Riccardo Gennuso papà per la terza volta

L'onorevole di Forza Italia, Riccardo Gennuso, 35 anni, tra i più giovani parlamentari a Sala d'Ercole, è diventato papà per la terza volta. Ieri mattina nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Umbero I° di Siracusa, è nato il terzogenito Carlo. A mzetterlo al mondo è stata Iole Rizza, compagna del dputato originario di Rosolini. Il piccolo Carlo, così come la mamma stanno bene per la felicità del papà e dei fratellini Giuseppe e Corrado. Felicitazioni anche ai nonni materni ed a quello paterno, l'onorevole Pippo Senior, che con Carlo, festeggia il sesto nipote. Alla signora Iole e a Riccardo Gennuso gli auguri più sinceri di Nuovo Sud.