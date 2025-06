Doveva essere ai domiciliari ma girava col crack: bloccato a Ragusa

Doveva trovarsi presso la sua abitazione ove stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, avendo riportato una condanna definitiva di 1 anno e 4 mesi per falsa testimonianza, ma si aggirava appiedato in Corso Italia, ove è stato notato da un equipaggio della Squadra Mobile della Questura.

Gli agenti, conoscendo il soggetto, un ragusano di 37 anni, noto per i suoi pregiudizi penali anche in materia di stupefacenti, lo hanno fermato e controllato; all’interno di una scarpa, aveva occultato un involucro contenente poco più di un grammo di sostanza stupefacente tipo crack, che gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato dopo un’attenta verifica.

Pertanto, il detenuto è stato arrestato per evasione, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Inoltre, è stato segnalato al Prefetto per la sostanza, detenuta per uso personale, per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa di settore.