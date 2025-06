Femminicidio a Castelvetrano, domani i funerali di Mary Bonanno

Sabato 14 giugno, alle 10, presso la Chiesa Maria Santissima Annunziata (Badia) si celebreranno i funerali di Mary Bonanno, vittima di femminicidio. Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha proclamato il lutto cittadino.

La donna, 49 anni, venerdì 6 giugno scorso, è stata trovata morta all'interno della propria casa in Via IV Aprile, nel cuore del centro storico di Castelvetrano, insieme al marito, Francesco Campagna, 55 anni, che si è buttato giù dal terrazzo nel cortile interno. "Il nostro pensiero va ai familiari, agli amici e a tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata. Mary non è un caso di cronaca: è una ferita aperta nel cuore della nostra comunità.

Castelvetrano rende omaggio alla sua memoria, ma allo stesso tempo si impegna a fare di più per educare, prevenire, proteggere" -scrive il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini in una nota, aggiungendo- "che il suo nome, così come quello di quello di Daniela e di Maria e di tante, troppe donne, non vengano dimenticati. Che il loro sacrificio diventi impegno e cambiamento".