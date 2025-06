Commissione Antimafia Ars in visita a Caltanissetta

La commissione regionale antimafia a Caltanissetta per audire, forze dell'ordine, i vertici della magistratura e i sindaci della provincia. Il presidente della commissione parlamentare regionale Antonello Cracolici è arrivato in prefettura con i deputati Marianna Caronia, Michele Mancuso

Carmelo Pace e Fabio Venezia. I temi che saranno affrontati riguarderanno l'emergenza Crack, la massiccia presenza di armi nel territorio e le estorsioni. Alle 11,20 la commissione ha iniziato le audizioni con il comitato ordine pubblico e sicurezza presieduto dal prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia.

"Gela rimane il territorio della provincia di Caltanissetta a più alto rischio criminalità". Lo ha dichiarato il presidente della Commissione antimafia regionale, Antonello Cracolici, in visita a Caltanissetta per audire forze dell'ordine, vertici della magistratura e sindaci della provincia.

Insieme a lui i deputati Marianna Caronia, Michele Mancuso, Carmelo Pace e Fabio Venezia, componenti della Commissione. Dopo avere sentito il comitato per l'Ordine pubblico e la sicurezza, presieduto dal prefetto Chiara Armenia, si è tenuto un punto stampa.

"Gela - ha sottolineato Cracolici - è la fonte primaria di spaccio di sostanze stupefacenti". "La novità - ha aggiunto - è che ci sono numerose denunce per estorsione nel territorio". "Permane una preoccupazione - ha proseguito - che è l'approvvigionamento di armi, che costituisce quell'elemento di preoccupazione non solo come status symbol delle famiglie di Mafia e Stidda ma anche perché potrebbero essere utilizzate. Abbiamo notato un crescendo di possesso di armi da parte di incensurati, che ci deve fare alzare il livello di contrasto per capire questa strategia di riarmameto delle famiglie mafiose".

E' stato, inoltre, reso noto che sono state ventiquattro le richieste di benefici economici da parte delle vittime di estorsione nel territorio e otto le richieste di interdittive.