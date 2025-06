Udienza di convalida a Siracusa, il messaggio di Mirabella a Pellizzeri: "Ti sparo in faccia"

E' durata poco più di un'ora l'udienza di convalida davanti al giudice Andrea Migneco al presunto assassino di Giuseppe Pellizzeri, l'ufficiale della Capitaneria di Porto, ucciso a Siracusa lunedì scorso, davanti a un bar di via Elorina a Siracusa. L'indagato Francesco Mirabella, 30 anni, , assistito dalòl'avvocato Antonio Meduri, ha confermato di avere sparato e ucciso l'antagonista che avrebbe vantato un credito 3000 euro per la locazione di un magazzino alla periferia di Siracusa. Mirabella avrebbe pure detto al giudice di esserci procurato la pistola per fare fuoco contro Pellizzeri ed avrebbe preso la decisione di freddarlo dopo che la vittima avrebbe aggredito il fratello dell'indagato. Questi avrebbe inviato un messaggio a Pellizzeri scrivendo "Appena di vedo, ti sparo in faccia". Il giudice non ha ancora emesso alcun provvedimento nei confronti di Mirabellaw. Se ne parlerà in serata, ma con molte probabilità, lo lascerà in carcere.