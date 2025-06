Furgone va in fiamme nel tratto tra Motta Sant'Anastasia e Gerbini

Incendio di un furgone questa mattina sull'autostrada A19 al km 176,2 nel tratto da Motta Sant'Anastasia e Gerbini. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con la squadra del distaccamento di Paternò intervenuti hanno spento le fiamme che hanno interesssato anche la vegetazione adiacente. Per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza, l'Anas ha disposto la chiusura temporanea della corsia di marcia nel tratto interessato. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento.