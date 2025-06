Il Consiglio comunale di Siracusa torna in aula lunedì 16 giugno, alle 10, per la trattazione e l’approvazione del Bilancio consuntivo 2024.

Insieme al Bilancio di previsione, il Consuntivo è lo strumento finanziario più importante dell’Ente, in quanto certifica le entrate e le uscite del Comune nell’anno precedente.