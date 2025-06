Pullman in fiamme chiusa la Statale '514' a Mazzarrone

A causa di un pullman in fiamme, è al momento chiuso un tratto della strada statale 514 "Di Chiaramonte", dal km 18,800 (Svincolo per Mazzarrone) al km 26,800 (Aeroporto di Comiso), in entrambe le direzioni e nel territorio di Licodia Eubea, in provincia di Catania. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che sono state istituite temporanee deviazioni.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e il Vigili del Fuoco per la gestione dell'evento in piena sicurezza e per il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.