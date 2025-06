Il Gruppo Arena inaugura il nuovo SuperConveniente di Lascari (PA) Innovazione, sostenibilità e impegno per il territorio

Lascari (PA), 13 giugno 2025 – Prosegue il piano di crescita del Gruppo Arena con l’apertura del 36° punto vendita a insegna SuperConveniente in Sicilia, situato in Contrada Piana Romana, nel comune di Lascari (PA). Si tratta della terza apertura diretta del Gruppo nel 2025, dopo Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Avola (SR), a conferma di una strategia che unisce sviluppo commerciale, sostenibilità e attenzione al territorio.

Il nuovo store si estende su una superficie di vendita di 1.600 mq (per un totale di 2.400 mq complessivi) e si caratterizza per un alto livello di efficienza, modernità e attenzione al cliente. Con l’inaugurazione del punto vendita, il Gruppo ha inoltre inserito 65 nuove risorse, corrispondenti a 40 full time equivalent, rafforzando il proprio impegno concreto nella creazione di occupazione stabile e qualificata. Con queste nuove assunzioni, il Gruppo si avvicina al traguardo delle 4.000 risorse complessive.

TECNOLOGIA ED EFFICIENZA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

Il nuovo SuperConveniente di Lascari si trova all’interno di un’ampia zona commerciale, accanto a uno store di elettronica Expert. È stato realizzato a seguito della totale demolizione del vecchio fabbricato e della ricostruzione di un edificio moderno, sostenibile e all’avanguardia, completata in meno di sei mesi lavorativi.

Il progetto ha seguito i più elevati standard edilizi: struttura antisismica, elevata classe energetica, illuminazione a LED, impianto frigo a CO₂, sistema di condizionamento ad alta efficienza e impianto fotovoltaico da 200 kW.

Il punto vendita dispone di 5 casse tradizionali e 4 self-service, oltre a 120 posti auto, tra cui 4 per disabili, 1 posto famiglia e 4 dedicate alla ricarica elettrica, firmate Arena Energy Power.

SPAZIO SAPORE: 15° APERTURA PER IL FORMAT DI RISTORAZIONE

A fianco del supermercato apre anche un nuovo Spazio Sapore – il 15° della rete – con cucina a vista e un dehor esterno, per un totale di oltre 70 posti a sedere. Una proposta pensata per offrire colazioni, pranzi e aperitivi in un ambiente accogliente e contemporaneo, capace di valorizzare i sapori del territorio.

CERIMONIA ISTITUZIONALE

La cerimonia di inaugurazione si è svolta giovedì 12 giugno, alla presenza del Sindaco di Lascari Francesco Schittino, del Vice Sindaco Caterina Provenza, e degli Assessori Francesco Arrigo, Sandra Aulicino e Francesco Fatta.

Presenti anche l’Assessore regionale alle Attività Produttive, On. Edy Tamajo, l’On. Nicola D’Agostino, il Sen. Marcello Gualdani e rappresentanti delle Forze dell’Ordine, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al territorio.

A fare gli onori di casa, il Presidente del Gruppo Arena, Cristofero Arena, e l’Amministratore Delegato Cav. Lav. Giovanni Arena, insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione. Presente anche Sasà Salvaggio, testimonial dell’insegna SuperConveniente.

L’apertura al pubblico è avvenuta venerdì 13 giugno. Già dalle 7:00 del mattino, numerosi clienti erano in attesa davanti al punto vendita, a testimonianza dell’entusiasmo con cui la comunità ha accolto la nuova apertura.

UNA RETE IN CRESCITA

Con questa nuova apertura, il Gruppo Arena consolida ulteriormente la propria presenza nella provincia di Palermo e rafforza il ruolo di SuperConveniente come format strategico all’interno della rete, che oggi conta oltre 190 punti vendita complessivi tra Sicilia e Calabria.

Il Cav. Lav. Giovanni Arena, AD del Gruppo Arena, ha dichiarato:

“Questa apertura ha per noi un valore particolare: nasce dalla volontà di riqualificare un’area dismessa restituendole nuova vita, servizi e lavoro. Lascari rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana e di investimento responsabile, in linea con la nostra visione di uno sviluppo che crea valore per le persone e per i territori.

Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale di Lascari per la disponibilità e la collaborazione dimostrata in tutte le fasi del progetto, così come all’Assessorato regionale alle Attività Produttive, nella persona dell’On. Edy Tamajo, per l’attenzione e il supporto costante verso il mondo delle imprese.

Lo sviluppo del nostro Gruppo oggi prosegue con un ritmo ormai strutturato: grazie alla forza della nostra organizzazione e alla visione del nostro management, stiamo realizzando in media un’apertura al mese. È una sfida che affrontiamo con impegno e responsabilità, convinti che la crescita debba sempre tradursi in valore per i territori e la comunità in cui operiamo.

Dopo la recente apertura a Portopalo di Capo Passero di un punto vendita Decò in franchising, nel prossimo semestre 2025 sono già pianificate – tra aperture dirette e in franchising – nuove inaugurazioni a insegna SuperConveniente a Ragusa, in una location di grande prestigio, a Palermo e su Trapani, oltre a una nuova apertura a Favignana, nella straordinaria isola, a insegna Decò.

Il nostro Gruppo è già impegnato nella pianificazione dei prossimi due anni, 2026 e 2027, secondo quanto previsto dal piano industriale.”