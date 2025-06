Città, amministrazione e imprenditori si stringono attorno all'Enna Calcio: "Difendiamo la serie D"

La città si unisce compatta a sostegno dell'Enna Calcio per impedire che sia costretta dopo anni di rinascita e sacrifici, a non poter proseguire più da sola come sottolineato dal presidente Luigi Stompo qualche giorno fa.

Al termine di una partecipata riunione all'Urban Center si è deciso di formare un Tavolo tecnico con il coinvolgimento di amministrazione comunale, rappresentanti di categoria imprenditoriali, sostenitori e dirigenti. Il sindaco Maurizio Antonello Dipietro ha manifestato pubblicamente la volontà dell'Amministrazione di dare un segnale tangibile e concreto di sostegno, impegnandosi a garantire le somme all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie D.