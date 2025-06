Motorista della Marina morto per amianto ad Augusta: eredi da risarcire

Il ministero della Difesa dovra' risarcire con circa 400mila euro i familiari di Michele Cannavo', motorista navale della Marina Militare, deceduto a causa di un mesotelioma pleurico provocato dall'esposizione prolungata all'amianto. Lo ha stabilito il Tribunale Civile di Roma con sentenza emessa il 21 aprile scorso, giudice Corrado Cantoni. Originario della provincia di Catania, e residente a Siracusa, Cannavo' aveva servito per 34 anni lo Stato tra il servizio militare e civile, operando, spiega l'Osservatorio nazionale amianto (Ona) - in ambienti "contaminati e privi di adeguate protezioni". Imbarcato su diverse unita' navali, tra cui la Nave Albatros e il MOC 1201, e nell'Arsenale Militare di Augusta, e' stato quotidianamente a contatto con fibre di amianto: nei motori, nei corridoi, nei rivestimenti delle condotte, fino agli stessi ambienti di vita delle navi. "Un'esposizione continua, intensa e silenziosa - prosegue l'Ona - che gli e' costata la vita". La diagnosi e' arrivata nel 2019. La morte, appena due mesi dopo. L'Inail ha riconosciuto il nesso causale tra l'infermita' e le mansioni svolte in Marina, nel periodo del servizio civile. Una conferma ulteriore della gravita' della negligenza istituzionale. "Finalmente giustizia per la famiglia Cannavo' - commenta Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto e legale dei familiari - poiche' questo risarcimento non potra' restituire Michele ai suoi cari, ma rappresenta un passo in avanti verso la tutela delle vittime e la bonifica definitiva dell'amianto da navi e arsenali militari". La sentenza, tra l'altro, afferma che "il ministero della Difesa era a conoscenza dell'esistenza di amianto e del serio rischi esistente per chi svolgeva il proprio lavoro in quel contesto. In definitiva sussistono tutti i requisiti per configurare una responsabilita' del ministero della Difesa ex art. 2043 c.c. per aver colposamente messo di adottare tutte le opportune cautele atte a tutelare i propri dipendenti dalle conseguenze del contatto con l'amianto".