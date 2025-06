Migranti, condannato a 30 anni a Messina: no a revisione del processo

Non ci sara' la revisione del processo per l'ex calciatore libico condannato a 30 anni perche' considerato uno degli scafisti che porto' fino alle coste siciliane un barcone dove morirono asfissiati 49 migranti. Fu l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Un fatto avvenuto nel 2015. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta di revisione del processo presentata dall'avvocata Cinzia Pecoraro. Confermata, dunque, la decisione della corte d'appello di Messina a cui era stata fatta richiesta di revisione del processo sulla scorta di due testimoni che avrebbero confermato che il giovane era soltanto un passeggero. "Sono molto delusa contavo molto nell'esito di questo ricorso", ha detto ad AGI l'avvocata Pecoraro. "Non mi fermero', dimostrero' l'innocenza del mio assistito perche' la giustizia e la verita' devono trionfare", ha aggiunto. La vicenda era stata al centro di un processo, celebrato davanti alla corte d'appello di Catania, che aveva condannato a 30 anni Alla Abdelkaim e altri giovani. La Corte d'appello di Messina, a cui poi era stata presentata richiesta di revisione, come ha ricostruito Alessandra Sciurba, docente a Palermo di Filosofia del diritto e coordinatrice della Clinica legale migrazioni e diritti, ha dichiarando inammissibile il ricorso. Il giovane, studente in ingegneria, era una promessa del calcio libico. Quando e' scoppiata la guerra insieme ad altri due amici, anch'essi calciatori, aveva tentato di raggiungere l'Europa, pagando la traversata ai trafficanti. Ma dal sogno e' passato all'incubo. Durante il viaggio e' stato ĺ migranti. C'erano anche 49 persone che morirono per asfissia. Il giovane ha sempre respinto le accuse, a suo sostegno anche le due testimonianze che pero' non sono state considerate sufficienti per riaprire il processo. Il sostituto pg della Cassazione aveva chiesto il rigetto del ricorso. La vicenda del giovane e' stata ricostruita attraverso le lettere che lui ha inviato dal carcere alla professoressa Sciurba e che formano il contenuto di un libro edito da Sellerio.