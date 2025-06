E' accusato di due rapine, giovane arrestato a Palermo

La Polizia di Stato ha arrestato un 24enne con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di due episodi di rapina, commessi a Palermo nel luglio dello scorso anno.

L'indagine trae origine il provvedimento restrittivo scaturisce da un episodio di rapina occorso il 10 luglio 2024 quando l'indagato, dopo avere seguito un passante nel sottopasso che, dalla via Sardegna, consente di raggiungere la corsia opposta di viale della Regione Siciliana, l' avrebbe afferrato per le spalle e, sotto la minaccia di un cacciavite, costretto a consegnargli uno smartphone e denaro contante.

Solo 4 giorni dopo si sarebbe reso responsabile di un secondo episodio di rapina, a farne le spese, questa volta, una persona che veniva avvicinata e rapinata mentre faceva ingresso nell'androne dello stabile di residenza. Nella circostanza, l'uomo, impugnando una bottiglia di vetro rotta, si faceva consegnare dalla vittima uno zaino contenente effetti personali.

I poliziotti, attraverso la scrupolosa ricognizione dei sistemi di video sorveglianza presenti nei luoghi degli eventi e dalle dichiarazioni rese dalle vittime, hanno ristretto il cerchio sull'indagato. L'uomo, rintracciato in un locale di via Oreto, è stato condotto alla locale Casa circondariale "Lorusso" di Pagliarelli.