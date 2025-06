Furto con spaccata in via Brunelleschi, a Palermo. Preso di mira, la notte scorsa, un ufficio postale. I malviventi utilizzando come ariete una Fiat 500, risultata rubata, hanno sfondato una vetrina dell'ufficio postale e si sono introdotti all'interno dei locali. L'obiettivo potrebbe essere stato il postamat. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. Indagini sono in corso.