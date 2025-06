Commise un furto a Priolo, arrestato a Siracusa

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno arrestato un 54enne in esecuzione di un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa . L’uomo, con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, è stato condannato per un furto aggravato commesso a Priolo Gargallo. Nella circostanza era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Priolo Gargallo perché sorpreso, unitamente ad un complice, all'interno di un capannone di una ditta mentre tentava di smontare e asportare alcune strutture in ferro.