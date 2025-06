Pallanuoto, Riccardo Torrisi vicino all'Ortigia: arriva in prestito dalla Nuoto Catania

Il Circolo Canottieri Ortigia 1928 annuncia ufficialmente l'arrivo di un quarto rinforzo per la stagione 2025/2026: si tratta di Riccardo Torrisi, che arriva in prestito dalla Nuoto Catania. "È un momento emozionante per me, carico di gioia e di attesa", ha detto il nuovo giocatore biancoverde. "Sono incredibilmente felice di iniziare questa nuova avventura con l'Ortigia. Questa è la mia prima esperienza lontano dalla squadra che mi ha visto crescere e alla quale devo tanto. Sento un po' di emozione, ma non vedo l'ora di tuffarmi in questa nuova sfida. Sono pronto a dare tutto me stesso e a iniziare questo percorso con la massima determinazione. Sono convinto che, con il duro lavoro e il sacrificio, riusciremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi per la prossima stagione. Insieme, affronteremo ogni sfida con grinta e spirito di squadra", ha aggiunto.