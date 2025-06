Risoluzione consensuale tra il Pisa e Inzaghi: l'allenatore sempre più vicino al Palermo

Filippo Inzaghi e il Pisa si separano. Dopo la promozione diretta conquistata nella stagione che si è appena chiusa, le due parti hanno deciso di rescindere il contratto. Non sarà Inzaghi a guidare i nerazzurri in Serie A. Il futuro dell'allenatore dovrebbe essere a Palermo, con il club rosanero che punta su di lui per ritornare nel massimo campionato. In un comunicato diramato stamane, il Pisa ha reso noto di "aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi, lascia l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo staff, per l'opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella massima serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere".