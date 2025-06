Madre e figlia trovate morte a Villa Pamphili, un uomo fermato in Grecia: è accusato di omicidio

n Grecia è stato fermato un uomo, un cittadino americano, in relazione alla vicenda della bimba di pochi mesi trovata morta sabato scorso a pochi metri dal corpo della madre a Villa Pamphili, a Roma. L'uomo è accusato di omicidio e soppressione di cadavere, ha detto il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, in conferenza stampa in Procura, spiegando che il cittadino americano fermato "è partito da Fiumicino per la Grecia due giorni fa, l'11 giugno". “Siamo arrivati in tempo, evitando altre fughe. L'uomo fermato, da Skiathos poteva spostarsi su altre isole e questo avrebbe reso le ricerche ancora più difficili” ha aggiunto.

Sul cittadino americano "gravano robusti indizi di essere stato l'autore dell'omicidio della bambina trovata a poca distanza dalla madre a villa Pamphili sabato", ha detto Lo Voi. "Abbiamo già inviato un mandato di arresto europeo emesso dal gip" ha aggiunto.

"Le prime tracce della famiglia in Italia risalgono ad aprile. Non sappiamo quando sono entrati in Italia", ha detto il procuratore aggiunto di Roma, Giuseppe Cascini. La donna non è stata ancora identificata. Al momento, ha specificato Lo Voi, "non sono state accertate neanche le cause della morte della donna".

L'uomo fermato ha dichiarato di essere padre della bimba trovata morta. Il cittadino americano si chiama Rexal Ford, 46 anni, e avrebbe precedenti negli Stati Uniti. "Non ci sono al momento elementi scientifici per avere la certezza della relazione parentale", ha aggiunto Cascini. "Le indagini sono ancora in corso e non saranno brevi", ha sottolineato Lo Voi, spiegando che "non depone bene che l'uomo fermato si sia allontanato dall’Italia senza chiedere aiuto".