Basket, A2 femminile. Beatrice Stroscio a Ragusa, una nuova pedina per la Passalacqua

Alla Passalacqua Ragusa arriva Beatrice Stroscio! Nata a Patti, la carriera di Bea è iniziata a Ragusa: quattro stagioni e una Supercoppa. Poi, una lunga permanenza a Umbertide e l'ultima stagione a San Giovanni Valdarno in serie A2. Con il team toscano ha giocato i play off uscendo in semifinale. Ventiquattrenne nel giro della Nazionale da 10 anni, un oro e un bronzo agli Europei 5 contro 5 - under 18 e under 16 - e impegnata in azzurro nel 3 contro 3 dove ha disputato Coppa del Mondo e Nation League, ora Bea è pronta a tornare a Ragusa.

"Sono cresciuta cestisticamente a Ragusa e quando sono andata via avevo un obiettivo: tornare un giorno a giocare nella Passalacqua. E quel giorno è arrivato! Sono contenta e pronta a dare il massimo: si torna dove si è stati bene". Le novità in casa Passalacqua ancora non sono finite. Nei prossimi giorni, ulteriori aggiornamenti.