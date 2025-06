Folla a Castelvetrano ai funerali di Mary Bonanno uccisa dal marito

Una folla commossa ha partecipato a Castelvetrano (Trapani) ai funerali di Mary Bonanno, la donna uccisa la settimana scorsa dal marito Francesco Campagna che si è poi suicidato.

Le esequie sono state celebrate nella parrocchia Maria Santissima Annunziata da don Rino Randazzo, concelebrante fra Giuseppe Pipitone della parrocchia Santa Lucia.

"Mary era una delle volontarie della nostra parrocchia - ha detto don Rino - faceva parte dell'equipe del centro d'ascolto, sempre disponibile ad ascoltare tutti ma nessuno ha capito che lei aveva bisogno d'ascolto.

Oggi chiediamo scusa a lei per non averla capita".

Al termine delle esequie don Rino ha letto una lettera scritta dalle tre figlie della coppia. "Lei ci ha insegnato ad amare, ora non ci saranno più le videochiamate". I due generi di Mary Bonanno l'hanno ricordata come "non una suocera, ma una brava mamma che ha dato luce anche a loro". Don Rino Randazzo ha annunciato che la sala della Caritas parrocchiale verrà intitolata alla memoria di Mary Bonanno.

Ieri sera, alla veglia di preghiera ha partecipato il vescovo di Trapani, monsignor Angelo Giurdanella, che si è seduto a fianco alle tre figlie della coppia e della mamma di Mary Bonanno.