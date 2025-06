Sorpreso a spacciare in via Costanzo: 57enne arrestato a Siracusa

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 57enne.

L’uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, nel corso di predisposto servizio finalizzato a verificare la presenza di una piazza di spaccio, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e 255 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.