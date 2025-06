Evade dai domiciliari: preso a Gravina di Catania

In serata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno prontamente accertato un caso di evasione dagli arresti domiciliari, confermando ancora una volta l’efficacia del capillare dispositivo di controllo sul territorio volto al rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Durante un servizio perlustrativo, infatti, i militari dell’Arma si sono recati a casa di un 34enne sottoposto al regime di arresti domiciliari, accertando che l’uomo non era in casa. Immediati sono scattati gli accertamenti, per il tramite della Centrale Operativa, al fine di verificare se avesse qualche permesso particolare per assentarsi, ma l’uomo non aveva ricevuto autorizzazioni in tal senso, dunque si era allontanato arbitrariamente.

Le sue ricerche sono state diramate anche alle altre pattuglie presenti sul territorio, e le indagini condotte sul posto, hanno permesso di scoprire che era uscito per “fare quattro passi”, come da lui riferito ai Carabinieri. Per tale motivo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 34enne è stato denunciato, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.