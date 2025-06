Palermo, sequestrati 5 carretti ambulanti per vendite non autorizzate

I Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi, con il supporto dei colleghi del N.A.S (Nucleo Antisofisticazione e Sanità), specializzati nella tutela della salute pubblica e sul rispetto della normativa inerente la produzione, somministrazione e commercio di alimenti, farmaci e sostanze destinate al consumo umano, nonché del personale della Compagnia d'Intervento Operativo del 12° Reggimento "Sicilia" e della Polizia Municipale, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, nel cuore del centro storico palermitano; nel mirino, il fenomeno dell''abusivismo commerciale e la somministrazione irregolare di alcolici, ad opera di coloro del tutto privi di autorizzazione, nelle zone maggiormente frequentate da turisti e giovani.

L'attività, effettuata in corso Vittorio Emanuele, ha portato al sequestro di 5 carretti ambulanti, utilizzati per la vendita non autorizzata di spremute e altre bevande senza alcuna licenza, sono state infatti sequestrate circa 100 kg di arance e 60 bottiglie di alcolici, prive delle necessarie certificazioni igienico-sanitarie. Le verifiche eseguite hanno fatto emergere gravi violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare e della legge Regionale che disciplina il commercio in aree pubbliche oltre all'occupazione abusiva del suolo pubblico.