Spacciava in un parco giochi per bambini, bloccato un 15enne a Catania

Un quindicenne che spacciava droga in un'area a verde attrezzata con giochi per bambini nel rione San Giorgio di Catania è stato arrestato da carabinieri del nucleo operativo della compagnia Piazza Dante.

Il minorenne è stato trovato in possesso di tre dosi di marijuana e di 100 euro.

Durante una perquisizione in un vicino capannone dove il ragazzo era stato visto entrare poco prima, militari dell'Arma hanno poi sequestrato altre 44 dosi di marijuana, per un peso di quasi 100 grammi, oltre a un bilancino di precisione. Il 15enne è stato arrestato e, su disposizione della procura per i minorenni di Catania, accompagnato in un centro di prima accoglienza.