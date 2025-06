Omicidio Pellizzeri a Siracusa, il Gip lascia in carcere Francesco Mirabella

Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha convalidato il fermo di Franceso Mirabella, dallo scorso 10 giugno in carcere per avere ucciso l'ufficiale della Guardia Costiera, Giuseppe Pellizzeri, raggiunto da due proiettili al petto, al culmine di una lite per motivi economici. Il provvedimento è stato firmato questa mattina dal giudice che lascia in carcere Mirabella che deve rispondere dell'accusa di omicidio volontario. Nell'ordinanza del Gip non emergerebbero elementi da fare pensare alla premeditazione, ache se resta il messaggio dell'aggressore alla vittima: "Appena ti vedo, ti sparo in faccia". Il presunto assassino si trova rinchiuso nel carcere di Cavadonna a Siracusa.