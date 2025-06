Beni culturali, riaperto il Chiostro di Santa Maria del Gesù a Modica Alta

“E’ stata una mattinata importante per la nostra Città, preceduta da giorni di lavoro che abbiamo dedicato a presentare nel miglior modo possibile -con interventi di pulizia straordinaria dentro e fuori il complesso architettonico- una delle testimonianze più belle e suggestive di Modica: il Chiostro di Santa Maria del Gesù con l’annessa chiesetta". Lo dichiarano gli assessori comunali di Modica, Tino Antoci e Samuele Cannizzaro. "Abbiamo lavorato tanto perché il complesso architettonico di pregio tornasse alle Modicane e ai Modicani e perché potesse finalmente essere visitabile e godibile dai turisti e non solo. Una straordinaria testimonianza d’arte e di bellezza pura che restituiamo alla Città e che sarà possibile scoprire in ogni suo segreto attraverso un QR Code da leggere e scaricare all’ingresso della chiesa. Raggiungere questo luogo, è possibile con la linea 3 del bus urbano SAIS ‘Via Lata (piazza del Gesù)-Ospedale-zona 167’ che fa capolinea proprio nella piazzetta di fronte l’ingresso del Chiostro. Insieme al Sindaco Maria Monisteri e a tutta l’Amministrazione Comunale, siamo convinti che Modica abbia adesso un gioiello da potere mostrare ed era giusto che questo gioiello potesse tornare ad essere godibile in tutta la sua bellezza. Visitare il Chiostro sarà possibile dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 13".