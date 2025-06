Momenti di panico nella notte appena trascorsa in via Giacomo Leopardi a Catania, dove un distributore di sigarette è stato fatto saltare con dell'esplosivo da parte di due giovani giunti a bordo di uno scooter. Dopo aver prelevato una somma di denaro e qualche pacchetto di sigarette i due sono fuggiti e la Polizia sta portando avanti le indagini per risalire alle loro identità.