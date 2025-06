Calcio, il Modica sul campo della Real Normanna per la finale di ritorno dei play off di Eccellenza

Il Modica si gioca ad Aversa, con la Real Normanna, la seconda consecutiva finale dei play off di Eccellenza per conquistare la promozione in serie D. L'epilogo del campionato 2024-2025 si decide in soli 90 minuti. Peccato, perchè il Modica ha sprecato, troppe volte, le occasioni per staccare tutti e vincere in scioltezza senza aspettare l'ultimo match che non prevede appello. Ma tant'è. Oggi non è più tempo di rimorsi o di recriminazioni: il Modica, dopo la vittoria, una settimana fa, per 3 a 2, al Vincenzo Barone, deve cercare di fare tesoro di questo vantaggio per affrontare la gara con il cuore e con la tecnica che tutti gli riconoscono. Il trainer Ferrara non potrà sedere in panchina per avere rimediato due turni di squalifica dopo l'espulsione di domenica scorsa. La rosa è, comunque, al completo e tutti gli atleti rossoblù saranno ad Aversa per "fare squadra" nel momento più delicato del campionato. Una menzione particolare per i tifosi che sono partiti nella notte di sabato alla volta della Campania per sostenere, come sempre, i rossoblù.

Questi i giocatori che sono partiti per Aversa:

Portieri: Floridia La Licata, Pontet

Difensori: Cappello, Denaro, Fragapane, Mallia, Messina, Triolo, Rossi.

Centrocampisti: Aldair Neto, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Cacciola, Handzic, Idoyaga, Montanaro, Viegas.

All’ “Augusto Bisceglia” di Aversa, la sfida tra Real Normanna e Modica Calcio sarà diretta dal signor Marco Antonuccio della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno i signori Lorenzo Nannipieri della sezione AIA di Livorno e Andrea Della Bartola della sezione arbitrale di Pisa. Quarto uomo sarà il signor Andrea Palmieri della sezione AIA di Brindisi. Calcio d’inizio fissato per le 16.