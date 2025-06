'For Your Sake' di Monsù vince la 71esima edizione di Taormina Film Festival

Miglior film della 71/a edizione del Festival di Taormina è risultato il film drammatico argentino 'For Your Sake' di Axel Monsù con l'adolescente Zulma che segue i dettami che famiglia e comunità religiosa le impongono. E questo in un contesto culturale molto povero.

La regia va invece ad Alex Garland e Ray Mendoza per 'Warfare - Tempo di guerra', inediti Navy Seal antieroi che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. Un film di guerra immersivo, viscerale e coinvolgente.

Miglior attrice invece è risultata Ebada Hassan per 'Brides - Giovani spose' di Nadia Fall, storia di due ragazze in cerca di libertà e appartenenza che fuggono dal Regno Unito per andare in Siria per sostenere l'Isis. Miglior attore, infine, è Geoffrey Rush per 'The Rule of Jenny Pen', horror psicologico con un anziano psicopatico che in una casa di riposo utilizza un pupazzo per maltrattare gli altri ospiti della struttura.