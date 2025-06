Incidente stradale sulla Ragusa - Vittoria, 5 feriti: tre sono in gravi condizioni

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla verso l'1,50 sulla strada Provinciale 85, nel Ragusano. Tre sarebbero in gravi condizioni. Nell'incidente - avvenuto in contrada Randello - sono rimaste coinvolte due auto - una Opel e una Citroen , rispettoivamentebcon due oersone - e uno scooter. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Vittoria e Ragusa, il 118 e i Carabinieri. Secondo da quanto si è appreso da fonti sanitarie, due donne ed un uomo sono ricoverati negli ospedali del Ragusano in gravi condizioni.